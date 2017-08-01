В здании Мособлсуда произошла перестрелка. Есть убитые и раненые

В Московском областном суде члены подсудимые по делу «банды ГТА» напали на конвой и завладели их оружием. После чего с здании произошла перестрелка.

Свидетели говорят о не менее чем 20 выстрелах. По данным «Медузы», убиты четыре нападавших. Кроме того, ранены два судебных пристава - их жизни ничего не угрожает. Сообщает, что нападение на конвой произошло в лифте.

Издание напоминает, что подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.