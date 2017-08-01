Огонь отступает. В Югре сокращается площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Югре за сутки сократилась с 8,7 тысяч гектаров до 5,9 тысяч гектаров. Об этом сообщает окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

По данным на 1 августа в ХМАО леса продолжают пылать в 24 местах. Возгорания зафиксированы на территории пяти лесничеств. Самое большое количество пожаров зарегистрировано в Белоярском районе, где действует 15 природных пожаров, площадь которых 3,5 тыс. гектаров.

В тушении лесных пожаров задействовано 306 специалистов Авиалесоохраны Югры и 20 специалистов ГУ МЧС России по автономному округу. За минувшие сутки специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов на трех вертолетах (двух Ми-8 АМТ и одном К-32) с водосливными устройствами произвели 104 слива, сбросили порядка 350 т воды.

Напомним, с 24 июля из-за лесных пожаров на территории Белоярского района Ханты-Мансийского округа объявлен режим «Чрезвычайная ситуация». Кроме того, особый противопожарный режим введен на территории Октябрьского района, и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры (о его начале объявили 5 мая), зафиксировано 335 лесных пожаров общей площадью 23828,3 гектаров.