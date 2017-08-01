Париж примет летние Олимпийские игры в 2024 году

Летняя Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже. Об этом сообщает "Медуза".

Уточняется, что с столица Франции осталась единственным претендентом на проведение Игр после того, как Лос-Анджелес принял предложение Международного Олимпийского комитета (МОК) провести у себя Олимпиаду в 2028 году.

При этом официальное решение о месте проведения Игр в 2024 и 2028 годах будет принято на сессии МОК в Лиме в сентябре.

Напомним, в новейшей истории оба города дважды принимали у себя Олимпиаду. Париж в 1900 и 1924 годах, а Лос-Анджелес — в 1932 и 1984 годах.