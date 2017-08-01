​В Нижневартовске продолжается борьба за бесплатную футбольную школу для детей

Нижневартовск, 26 июля 2017 года

В Нижневартовске продолжается Турнир болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ. Главная цель его участников — получить для детей своего городасовременную футбольную школу сети футбольных центров «Чемпионика». В течение года дети будут бесплатно заниматься по авторским методикам «Чемпионики», одобренным Российским футбольным союзом. Для этого активные болельщики города объединились в команду и выполняюттворческие задания. Активисты сняли видеоролик о том, как они ежедневно поддерживают физическую форму, показали представление с максимальным количеством мячей под известную песню о спорте, создали герб своей команды. Сейчас они агитируют жителей города вступать в ряды болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ и ждут следующее задание от организаторов.





По итогам двух первых заданий лидирует команда Нижневартовска. Дальше участников Футкома ждет еще несколько творческих конкурсов, результаты которых будут подведены на «Финале четырех» в Тобольске в августе. Именно тогда станет известно, в каком городе в ноябре 2017 года будет организована бесплатная футбольная школа «Чемпионики» для детей.

Павел Бараулин, координатор группы болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ, Нижневартовск:

«Когда мы начали собирать свой Футком, не ожидали, что столько людей захотят присоединиться к команде болельщиков. Футболистов Нижневартовска поддерживают многие. Люди хотят, чтобы в городе было как можно больше возможностей для развития, поэтому активно помогают: снимают видео, выполняют творческие задания, а также приглашают друзей и знакомых поучаствовать в этом. Мы очень хотим, чтобы футбольный центр "Чемпионики" открылся именно в Нижневартовске. Но даже если победит другой город, эмоции от участия в проекте #ХОРОШИЙФУТБОЛ останутся только положительные".

#ХОРОШИЙФУТБОЛ — проект, реализуемый СИБУРом совместно с сетью футбольных центров «Чемпионика» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Он стартовал в мае в четырех городах: Нижневартовске, Благовещенске (Республика Башкортостан), Дзержинске и Тобольске. Цель проекта — поддержка и развитие детско-юношеского футбола, популяризация спорта и здорового образа жизни.

Дополнительная информация:

Виктория Котлова, PR-координатор проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ

vikaskotlova@gmail.com, +7-911-141-21-98