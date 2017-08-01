Перерасчет пенсии работающим пенсионерам произведут с 1 августа 2017 года

С 1 августа 2017 года пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны. Размер перерасчета будет зависеть от размера зарплаты работающего пенсионера в 2016 году (если пенсионер устроился работать только в текущем году, то перерасчет 2017 года его не коснется). Августовская корректировка пенсий будет носить беззаявительный характер - подавать никаких заявлений в ПФР не надо.

Так же, как и в 2016 году индексация будет ограничена тремя пенсионными баллами. Для того, чтобы пенсионеру начислили за прошлый год 3 балла, заработная плата должна составлять (в 2016 году) 19,9 тысяч рублей в месяц. Впрочем, учитывая ограничение, даже если пенсионер зарабатывал больше, размер прибавки к пенсии не будет превышать стоимости пенсионного балла умноженной на 3.

Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года равен 78,58 рублей (в 2016 году стоимость пенсионного балла - 74,27 рублей). Таким образом максимальная прибавка к пенсии, в результате перерасчета, не превысит 235,74 рубля. При этом следует учитывать, что рассчитывать на максимальное повышение в августе (235,74 рубля) могут только пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность как минимум за три месяца до момента перерасчета - будет использована стоимость пенсионного балла 2017 года (78,58 рублей). Для большинства работающих пенсионеров (продолжающих трудиться) будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за балл, и максимальная прибавка составить 222,81 рубль.