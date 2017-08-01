Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте //ФОТО

10 место













3-комнатный пентхаус на Пролетарском проспекте, площадь 185 м². Располагается на 14 и 15 этаже кирпичного дома. Продавец утверждает, что дизайном этого жилища занимался специально обученный человек, и ремонт в нем делали более года.

Цена: 16 500 000

9 место













6- комнатная квартира по ул. Восход в кирпичном доме возле здания думы Сургута, площадь 350 м². Располагается на 3 этаже. В квартире 4 балкона, 3 санузла и 2 кладовых. Дом находится на закрытой территории, на первом этаже дома есть сауна, спортзал, теннисная.

Цена: 17 000 000 рублей

8 место









7-комнатная элитная двух уровневая квартира располагается на 15 и 16 этаже дома по ул. Университетская и имеет площадь 240 м². Владельцы заявляют, что у них шикарный ремонт, есть сауна и им нужны очень богатые покупатели. Квартиру продают вместе с мебелью.

Цена: 18 000 00 рублей

7 место













4-комнатная квартира по ул. Университетской в панельном доме общей площадью 150 м². Во всей квартире установлен теплый пол и кондиционеры. Имеется один из лучших 3D кинотеатров. В квартире 3 санузла, 3 лоджии и личный кабинет, а в доме есть консьерж.

Цена: 18 000 000 рублей

6 место













5-комнатная квартира на 2 этаже в кирпичном доме, по ул. Приозерная с площадью 220 м². Ухоженный двор, ворота и забор. В квартире евро ремонт в классическом стиле по утверждению продавца от лучших дизайнеров (судя по фотографиям, с этим сложно согласиться), вся мебель исключительно из Италии. Имеется турецкая сауна и три санузла.

Цена: 18 500 000 рублей

5 место













4-комнатная квартира в монолитном доме на 3 этаже по ул. университетская. По утверждению владельцев ремонт от лучших российских дизайнеров. По всей квартире установлено оборудование для контроля температуры, эксклюзивно подобранная мебель, санузел с джакузи и современной сауной.

Цена: 19 000 000 рублей

4 место













6-комнатная двухуровневая квартира в элитном кирпичном доме располагается на 4 и 5 этажах по ул. Чехова. Дом находится в закрытом дворе, также имеется паркинг. Окна выходят на три стороны дома. В главной комнате высота потолков 7 метров, окон 6 метров. Этажи соединяет лестница из дуба. В квартире 2 балкона и 2 балкона-лоджии, также 2 санузла.

Цена: 19 000 000

3 место













6-комнатная квартира, располагается на 21 и 22 этажах панельного дома по ул. Университетская с площадью 199 м². Двухуровневые апартаменты. В квартире чистовая отделка, панорамные окна от потолка до пола. В доме есть подземный паркинг оснащенный лифтами. Также в подарок полагается дизайн проект одного из лучших дизайнеров ХМАО. В стоимость входят два места парковки.

Цена: 19 500 000

2 место













6-комнатный пентхаус, премиум класса располагающийся на 16 и 17 этажах дома по ул. Югорская, с общей площадью 286 м². В квартире панорамный вид на город с выходом на эксплуатируемую автономную кровлю площадью 400 м² (терраса). На террасе грунт и посажена трава, с адаптированным помещением для сауны. Этажи соединяет лестница из полированного гранита по дизайн проекту. Также пентхаусу принадлежит индивидуальный гараж для двух автомобилей в цокольном этаже с площадью 100 м² с подсобными помещениями и автоматическими воротами.

Цена: 20 000 000 рублей

1 место





6-комнатная квартира по ул. Университетская с общей площадью 550 м². Располагается на трех последних этажах дома с 20 по 22. Дизайн гостиной в европейском стиле, сплошное витражное термо-стекло на три этажа. Во всей квартире установлены теплые полы. Имеется сауна, выход на крытую террасу в 65 м², с возможностью установки мангала.

Цена: 22 000 000 рублей