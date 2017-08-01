Режиссер Юрий Быков заявил, что популярности обязан Евгену BadComedian

Режиссер Юрий Быков заявил, что своей популярности он обязан интернет-блогерам. Об этом автор "Дурака" и "Майора" рассказал на встрече с тюменцами, которая прошла на прошедших выходных.

"Большой вклад в популяризацию моей фигуры внес Женя BadComedian. Если бы не он, то у "Дурака" бы не было таких рейтингов. А он создал прецедент, который превратился в сарафанное радио. У меня у "Дурака" было 17 копий в кинотеатрах. Это ничто", - заметил режиссер.

Рассказывая о новых планах Быков сообщил, что его новый фильм будет называться "Завод". Действие социальной (как всегда у автора) картины будет происходить в небольшом моногородке, все население которого связано с предприятием. По сюжету завод готовятся закрыть.

Дата выхода фильма пока неизвестна. По данным портала kinopoisk.ru, сейчас ведется подготовка к его съемкам.