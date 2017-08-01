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Поисковики ищут родственников погибшего в Великой Отечественной войне хантымансийца

В Смоленской области в ходе поисковых работ участниками акции «Вахта Памяти» (отрядом «Вазуза») найдены останки бойца Красной Армии, нашего земляка Василия Воробьева. Его личность смогли установить по смертному медальону.

На фронт Василий Яковлевич был призван Ханты-Мансийским военкоматом в ноябре 1942 года. Во время боя красноармеец Воробьев пропал без вести. Волонтерам удалось установить, что до войны он жил в Ханты-Мансийске, на улице Кирова или улице Рознина (Красной). Известно, что погибший солдат был женат – супругу звали Анна Ивановна.

Городской архив ищет родственников или знакомых фронтовика. Если вы владеете какой-либо информацией о родных солдата, просьба обратиться в архивный отдел Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: ул. Маяковского, д. 9; позвонить по телефону (3467) 333-855, 33-19-38; написать: archive@admhmansy.ru, PankovaG@admhmansy.ru


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Сегодня в 17:00, просмотров: 111, комментариев: 0


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