​Слёт молодых предпринимателей Югры 2017: успей подать заявку!

Стартовал приём заявок на одно из самых масштабных мероприятий бизнес-пространства региона – Слёте молодых предпринимателей Югры 2017, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 5 по 7 октября. Стать участником этого события сможет каждый желающий в возрасте от 18 до 30 лет.

Три дня интересного общения, 80 часов плодотворных практических занятий, около 10 региональных и федеральных топ-спикеров– всё это поможет вам воплотить самые заветные идеи в жизнь и вывести свой бизнес на новый уровень.

Тематической основой Слёта-2017 станет «Бизнес в экосистеме Югры». Вы приобретёте специальные навыки, которые позволят грамотно выстроить систему взаимоотношений с партнёрами, клиентами, добиться успеха, создать благоприятный климат в коллективе, освоить новейшие методики продвижения бизнеса. Полученные инструменты помогут сократить операционные издержки, решить три стратегические задачи: стимулирование роста бизнеса, достижение отличных показателей деятельности и повышение динамичности в конкурентной борьбе.

Добиться таких результатов помогут:

Дмитрий Сидорин - интернет-эксперт, политтехнолог, руководитель и основатель ряда интернет-проектов, генеральный директор и основатель ГК Sidorin Lab;

Евгений Жигилий - предприниматель, основатель и ведущий тренер компании «Мастер Звонка». Евгений входит в десятку лучших востребованных бизнес-тренеров направления продаж.

Филипп Гузенюк - эксперт в области лидерства, партнер Института Коучинга Санкт-Петербурга, коуч-консультант, консультант MetaIntegral Assoсiates США, автор проекта «Счастье в деятельности».

Кроме того, Слёт даёт возможность познакомиться с предпринимателями, которые уже добились большого успеха в своем бизнесе и готовы поделиться своими секретами с молодыми партнерами. Один день на Слёте может сэкономить десятки часов вашего времени и сотни тысяч рублей.

Не упускайте возможность! Подайте заявку прямо сейчас!

Официальный сайт Слёта молодых предпринимателей Югры – 2017