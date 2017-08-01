Новые офисы врачей общей практики откроются в Югре

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы» бюджету Югры выделено 100 млн рублей для размещения офисов врачей общей практики.

В 2017 году за счет средств окружной казны, предусмотренных данной государственной программой, для повышения доступности первичной медицинской помощи планируется купить помещения для четырех офисов врачей общей практики в Сургуте (3 квартал 2017 года) и Нижневартовске (4 квартал 2017 года).

Офисы планируется приобрести на первых этажах в новостройках жилых микрорайонов, что обусловлено удаленностью новых микрорайонов от поликлиник и расширением зоны обслуживания. Приоритетным является обеспечение доступности медицинской помощи в плотно заселенных и динамично развивающихся районах городов.

Для создания плана покупки помещений на 2018 год руководителям медицинских организаций направлен запрос о потребности в офисах врачей общей практики.

Такие офисы, функционирующие в Югре с 2015 года, позволяют приблизить место оказания медицинской помощи к месту жительства людей, обеспечивая ее «шаговую» доступность. Благодаря этому, разгружаются поликлиники, снижается очередность, повышается доступность медицинской помощи при отсутствии возможности строительства новых поликлиник.