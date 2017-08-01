​ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают себя счастливыми. Оказывается, очень много

ВЦИОМ выяснил, что 84 процента россиян считают себя счастливыми людьми и лишь 14 процентов сказали, что они несчастны, сообщают «Ведомости».

Ощущение счастья у респондентов связано с тем, что у них есть семья (33 процента), а также здоровье и жизнь (22 процента). 14 процентов опрошенных говорят, что счастливы потому, что у них есть деть, ещё 14 процентов отмечают общую удовлетворенность жизнью, оставшиеся 13 процентов говорят о хорошей работе.

Те, кто отнесли себя к несчастным, отмечают материальные трудность (10 процентов), безработицу и плохое состояние здоровья ( по 5 процентов), низкий уровень зарплаты (3 проценты).