​В Сургуте возобновятся научно-популярные лекции. На это выдан президентский грант

По итогам первого этапа конкурса президентских грантов сургутский интеллектуальный клуб получил федеральные деньги на возобновление научно-популярных лекций, которые в свое время запустил в городе СИА-ПРЕСС. Новая серия лекций начнется в сентябре и продлится до апреля 2018 года.

«Для нас это очень важный проект, мы давно занимаемся популяризацией науки. Важно, что нас признали и выделили грант. В ближайшее время мы приступим к созданию плана лекций с учетом заинтересованности граждан», – прокомментировал председатель АНО «Интеллектуальный клуб» Алексей Кучин

Следить за анонсами лекций можно будет в группах СИА-ПРЕСС, Курилка Гутенберга Сургут и Клуб Интеллектуальных Игр Сургута.

Из Югры президентские гранты получили 11 проектов на сумму 8 926 413 рублей. Самый крупный грант получил Центр физического развития «Атлет», на проект «Спорт в шаговой доступности» сумма гранта 2 435 641 рублей. Второй по величине грант получила общественная организация «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Долг и Память Югры», на проект «Окружная патриотическая акция «Югра-Вахта Памяти», сумма гранта 2 087 500 рублей. Третий по величине грант получила местная религиозная организация православный Приход храма Преображения Господня, на проект «Преображение» сумма гранта 885 000 рулей.

Всего гранты получили 970 организаций из 79 регионов (на конкурс подали 6623 заявки). Самый крупный грант (50 миллионов рублей) выиграл фестиваль «Золотая маска».