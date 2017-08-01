​Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков заявил об эмиграции из России. Почему же?

Федор Чистяков лидер группы «Ноль» заявил, что не вернется в Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы, сообщает «Meduza».

Чистяков рассказал, что он никогда не хотел эмигрировать, но во время тура по США узнал, что Верховный суд России запретил Свидетелей Иеговы. «Единственное, когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред», — добавил он.

Он пояснил, что теперь не может работать в России, так как его могут «в любую минуту забрать». «Я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки», – сообщил музыкант.

Однако группу «Ноль» он закрывать не собирается и планирует даже приехать на гастроли в Россию. Сейчас Чистяков хочет попробовать записать новый альбом удаленно из Нью-Йорка.