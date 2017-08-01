​1 августа в городских лесах Сургута установлен повышенный класс пожарной опасности

Администрация города сообщает, что 01.08 2017 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности и просит соблюдать осторожность при нахождении в лесных массивах.

Напомним, что на территории города Сургута введен особый противопожарный режим во время, которого запрещено: посещать леса на территории Сургута, разводить костры, поджигать сухую траву и сжигать мусор в лесах, парках, на земельных участках.