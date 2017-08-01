​Хакеры взломали телеканал HBO и украли сценарий четвертой серии «Игры Престолов»

Вот это действительно хакерская атака. Неизвестные взломали телеканал и украли сценарии четвертой серии седьмого сезона «Игры Престолов», которая ещё не вышла в эфир. Помимо сценария украли несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104», сообщает «Meduza».

Официально телеканал признал только факт атаки, а что именно похитили хакеры, не уточняется. Однако хакеры уверяют, что украли информации на полтора терабайта данных.

Напомним, что хакеры взламывали HBO в 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона «Игры престолов» тогда в сеть попали первые четыре эпизода.

Также произошел конфликт между BBC и первым каналом, когда по вине первого канала 14 января 2017 года в сеть утекла финальная серия четвертого сезона британского телесериала «Шерлок», премьера, которой состоялась в полночь с 15 на 16 января 2017 года.