Со страницы Youtube-канала Алисы Вокс пропал клип «Малыш», в котором она призывала школьников не ходить на митинги. Почему удален клип, неизвестно. Певица и её представители никаких комментариев по этому поводу не дали, сообщает «Meduza».
У Алисы Вокс с YouTube-канала пропал снятый якобы по «госзаказу» клип
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 09:28, просмотров: 280, комментариев: 0
Как распознать инсульт и оказать первую помощь? //2 августа, 15.30// невролог Инсультного центра Травмбольницы Сургута Екатерина Остапчук