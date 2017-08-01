​В Сургуте откроют новый бульвар

В воскресенье, 6 августа, состоится официальное открытие Бульвара четырех сезонов.

С 16:00 для всех жителей и гостей комплекса будет работать несколько тематических площадок, где вы окунетесь в атмосферу московского Арбата.

На музыкальной площадке для вас будут играть джазовые и классические композиции в исполнении профессионального саксофониста, скрипача и опытного вокалиста.

В это же время на танцевальной площадке можно будет посмотреть на зажигательные латиноамериканские танцы, а также самому выучить некоторые движения.

В творческом уголке известные сургутские художники из школы граффити «Гаражи» проведут мастер-класс по стрит-арту. А домой можно будет унести забавный шарж от карикатуриста.

Для детей также предусмотрена программа с аниматорами и аквагримом. А взрослые смогут развлечься, наблюдая за мимами, ходулистами и настоящей живой статуей. Все это будет ждать на развлекательно площадке.

И, конечно, можно будет освежиться прохладительными напитками и мороженым от ресторана «Ботаника».

Ждем вас на Бульваре четырех сезонов 6 августа в 16:00 (ул. А. Усольцева, 25)