Югорские СМИ получат гранты на реализацию социально значимых проектов

В департаменте общественных и внешних связей Югры прошло заседание конкурсной комиссии по присуждению грантов СМИ округа на поддержку социально значимых проектов.

Всего поступило 24 заявки. Из них не было принято к рассмотрению 8 проектов по причине имеющейся у заявителей задолженности по налогам.

По результатам обсуждения заявок, а также с учетом результатов реализации творческих проектов, на которые предоставлялись гранты в 2016 году, было принято решение оказать финансовую поддержку следующим медиапроектам: «На запасных рубежах Югры, или Промышленное богатство Левобережья» и «Взгляд изнутри» (о деятельности НКО) журнала «Югра Бизнес» (Нягань), «Свое дело» (о развитии малого и среднего бизнеса), «Жить здорово» (о ведении здорового образа жизни), «Образование со знаком качества» газеты «Наш район» (Ханты-Мансийский район), «Югра – новое экономическое будущее региона» (цикл ток-шоу) и «Наша Югра» (цикл просветительских сюжетов «Наша Югра» в рамках детской информационной программы «ТИП-ТОП Новости» телерадиокомпании «СургутИнформ-ТВ»).

Как отметил член комиссии, начальник отдела по обеспечению информационной открытости Центра «Открытый регион» Евгений Оглоблин, при рассмотрении заявок учитывался также профессиональный уровень редакций, творческий потенциал авторов проектов.

«Были одобрены предложения, которые поднимают актуальные, действительно социально значимые темы – дальнейшее развитие промышленности, деятельность некоммерческого сектора, предпринимательства, детский познавательный проект об истории и сегодняшнем дне Югры, образование и спорт. Это важно и одновременно интересно читателю, телезрителю. Остается пожелать коллегам качественно отработать бюджетные средства», - сказал Евгений Оглоблин.