Сургутские спортсмены принесли золото и бронзу российской сборной на Сурдлимпиаде

В Турции 30 июля завершились XXIII летние Сурдлимпийские игры, на которой спортсменам из Сургута удалось завоевать медали.

Награду высшего достоинства в метании молота добыл воспитанник заслуженного тренера России Юрия Курдюмова сургутянин Максим Бган. С результатом 60,97 м Максим прочно закрепился на лидирующей позиции, обыграв ближайшего соперника из Турции практически на 5 метров. Стоит отметить, что сургутянину принадлежит рекорд Сурдлимпиады – 62.69 м, поставленный на Играх в 2013 году.

Бронзовые медали в копилку нашей страны внесла мужская сборная команда по волейболу, в составе которой выступали четверо сургутских воспитанников заслуженного тренера России Станислава Руденко: Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский и Георгий Плешкевич. Спор за пьедестал почета вели сборные из России, Бразилии, Канады, Турции, Италии, Украины, Японии, США, Польши и Венесуэлы.

Серебряный призер прошлой Сурдлимпиады Юлия Любчик, несмотря на серьезную конкуренцию, вошла в метании молота в десятку лучших легкоатлетов. С результатом 48,54 м сургутянка разместилась на шестой строчке турнирной таблицы.

«В тяжелом соперничестве с сильнейшими спортсменами мира югорчане проявили свой сибирский характер и волю к победе, - комментирует директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин. - Выступление наших атлетов еще раз подтверждает высокий уровень развития адаптивного спорта в автономном округе. Хочется поблагодарить губернатора автономного округа Наталью Владимировну Комарову за помощь в развитии спорта людей с инвалидностью, департамент физической культуры и спорта и, конечно же, высококвалифицированный тренерский корпус, который подготавливает спортсменов, занимающих верхние ступени пьедестала главных стартов четырехлетия».