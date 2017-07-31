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«Автодор» недополучил 2,6 млрд рублей доходов от проезда по платным дорогам

Госкомпания «Автодор» получила в 2016 году 72,5% от запланированных доходов за проезд на подведомственных автодорогах, недополучив 2,6 млрд руб., сообщает Коммерсант. Планировалось получить 9,6 млрд руб., но фактически было собрано 6,96 млрд руб.

«Сказалось влияние макроэкономических факторов на общий уровень подвижности пользователей платных дорог, а также перенос сроков ввода платных участков»,— отмечают в «Автодоре».

В 2015 году «Автодор» получил 77% от запланированного — 3,64 млрд руб. — из-за смещения сроков ввода по М-4 «Дон».

В 2017 году госкомпания «Автодор» планирует ввести в строй 100 км новых и отремонтированных трасс. Также «Автодор» сообщил о запуске в тестовом режиме системы оплаты проезда по автобанам единым транспондером.


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31 июля в 21:51, просмотров: 154, комментариев: 0


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