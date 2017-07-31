Искусство возлияния. Минздрав будет учить рабочих, как правильно выпивать

В трудовых коллективах будут проводить курсы по культуре пития, сообщает m24.ru со ссылкой на главного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Он надеется, что это поможет сохранить семьи рабочих.

"Я могу назвать, пожалуй, единственный крупный завод, который пока с нами серьезно сотрудничает: это Новолипецкий металлургический завод. Во-первых, мы выявляем людей, которые злоупотребляют алкоголем, и с ними работаем, стараемся снизить планку потребления алкоголя. Во-вторых, мы учим рабочих безопасному употреблению алкоголя", – пояснил Брюн.

Он добавил, что программа проработана, и при необходимости курсы можно проводить на любом предприятии и в любом трудовом коллективе.

"Мы всегда говорим, что человеку, злоупотребляющему алкоголем, в будущем грозит слабоумие, припадки, потеря карьеры, семьи и так далее. На всех встречах с бизнесменами рассказываем, насколько это важно. Ведь сохраняя своего сотрудника, они сохраняют его семью, благополучие его детей, и так далее до масштаба страны. Ведь если сотрудник злоупотребляет, то страдает не только производство или он сам – но и его семья", – подчеркнул главный нарколог страны.