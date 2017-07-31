Владелец «Северстали» стал самым богатым человеком России

Самым богатым человеком России, с состоянием в 16,8 миллиарда долларов стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов, сообщает Forbes. В рейтинге Forbes Real Time он обошел главу и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, состояние которого сокращается в связи с падением акций его компании и на текущий момент оценивается в 16,2 миллиарда долларов, что на 2,2 миллиарда долларов меньше, чем в рейтинге 2017 года, когда оно оценивалось в 18,4 миллиарда.

По информации издания, взлету Алексея Мордашова способствовал не столько рост стоимости его активов, сколько существенное сокращение оценки состояния Леонида Михельсона из-за падения акций «Новатэка» (миллиардеру принадлежит 24,76% акций компании). На дату составления ежегодного рейтинга миллиардеров, 17 февраля 2017 года, акции «Новатэка» торговались по 760 рублей ($13,3) за штуку, а 31 июля — по 606 рублей ($10,2).

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по-прежнему занимает третью строчку. Forbes оценивает его состояние в 16,1 миллиарда долларов. Цена акций основного актива Лисина с 17 февраля практически не изменилась: если тогда она составляла 123 рубля (2,15 доллара) за штуку, то 31 июля- 125 рублей (2,1 доллара).