Югра оказалась в лидерах по исполнению программы капремонта за первое полугодие 2017 года

В рейтинге регионов по исполнению программ капремонта, составленным Общероссийским народным фронтом (ОНФ), за первые шесть месяцев 2017 года Югра оказалась на втором месте, сообщает РБК. Округ набрал 319 баллов (в том числе 72 — по уровню выполнения работ, 79 — по собираемости взносов с граждан, 54 — по планированию стоимости работ).

В топ-15 попали и остальные регионы тюменской «матрешки». Так, сама Тюменская область набрала 283 балла и заняла 13 ступень рейтинга. У региона хорошие показатели по уровню выполнения работ и собираемости взносов. Правда, есть проблемы в собираемости взносов с органов местного самоуправления за жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности. Здесь регион набрал лишь 20 баллов.

Ямало-Ненецкий автономный округ замкнул топ-15 с 280 баллами. Регион имеет 85 баллов по уровню выполнения работ, 70 — по собираемости взносов с граждан, 47 — с органов местного самоуправления.