«Сургутнефтегаз» выбрался из убытков по итогам первых шести месяцев 2017 года

«Сургутнефтегаз» по итогам первого полугодия 2017 года вышел из убытков, получив 63,4 миллиарда рублей прибыли по российским стандартам (РСБУ), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет компании. За аналогичный период 2016 года нефтегазовая корпорация получила 142 миллиарда рублей убытка.

На счетах «Сургутнефтегаза» на конец июня было около 34 миллиардов долларов. Эти деньги размещены в основном на валютных депозитах, поэтому динамика курсов валют отражается на финансовых показателях компании. На данный момент на долю компании приходится более 11% добычи, около 7% российской нефтепереработки.

Из-за укрепления рубля в 2016 г. «Сургутнефтегаз» впервые за много лет получил убыток, тем не менее в мае совет директоров предложил дивиденды на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию по 0,6 рублей. Акционеры их утвердили. Общая сумма выплат составит 26,6 миллиардов рублей.