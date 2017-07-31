Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу развития цифровой экономики в России, сообщает Коммерсант. «Цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, в социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве», — заявил премьер.

Подписанный документ включает в себя нормативное регулирование вопросов, связанных с внедрением цифровых технологий и улучшением образовательных стандартов в этой области знаний. Дмитрий Медведев не исключил, что принятая программа будет дополнена проектами в сфере здравоохранения и создания «умных городов».

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин поручил госкорпорациям «Роскосмос», «Ростех», «Росатом», а также ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Объединенная судостроительная корпорация» создать в своих структурах специальные подразделения и венчурные фонды, которые будут инвестировать в малые инновационные компании.

После ПМЭФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июля 2017 года доработать и представить проект программы «Цифровая экономика» на рассмотрение Совета при президенте.