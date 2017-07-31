UTair на 2-м месте по пунктуальности среди авиакомпаний России

Авиакомпания UTair в июне 2017 года заняла 2-е место по пунктуальности среди авиакомпаний России. По данным Росавиации, по расписанию выполнены все чартерные международные рейсы и 98,4% из 7388 регулярных рейсов авиакомпании. При анализе учитывались задержки рейсов от 2 часов и более.

UTair регулярно возглавляет соответствующие рейтинги, по данным Росавиации и крупнейших аэропортов. В 2016 году авиакомпания признана самым пунктуальным перевозчиком аэропортов Уфы и Минска, в 2014 – Новосибирска и Омска, в 2013 – аэропорта Бен Гурион, в 2012 – аэропорта Пулково, а в 2010 году – аэропорта Домодедово.

«Мы понимаем, насколько важно пассажирам оказаться в пункте назначения вовремя, поэтому пунктуальность - один из главных приоритетов компании. В UTair хорошо отлажено взаимодействие с наземными службами аэропортов, чтобы в случае задержек оперативно предоставить резервный борт и переоформить трансферных пассажиров на следующие рейсы. При каждом отклонении от расписания мы анализируем причины случившегося, чтоб исключить задержки в будущем», – прокомментировал президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.