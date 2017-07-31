СМИ: Андрей Малахов покидает Первый канал

Телеведущий Андрей Малахов уходит с Первого канал, сообщает РБК. По словам источников издания, расторжение контракта вызвано конфликтом ведущего с продюсером ток-шоу «Пусть говорят».

Сотрудники «Пусть говорят» уже переходят в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников ранее стал генеральным директором телеканала «Спас» и, как пишет РБК, в конце лета уйдет с ВГТРК.

Будет ли Малахов новым ведущим «Прямого эфира», неизвестно. Сам ведущий, а также представители Первого канала пока никак не прокомментировали ситуацию.