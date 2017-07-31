В Тюмени закрыли дело в отношении женщины, отказавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь

Дело жительницы Тюмени, отказавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь, закрыто за примирением сторон, сообщает «Медуза». По словам представителей областной прокуратуры, супруг подсудимой, проходивший по делу потерпевшим, помирился с ней в зале суда.

Сторона обвинения, заявила помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова, выступала против прекращения уголовного дела. У прокуратуры, добавила она, есть 10 суток на обжалование судебного постановления.

Напомним, что женщина, утверждавшая, что ВИЧ-инфекции не существует, не лечилась сама и категорически отказывалась лечить свою трехлетнюю дочь. Отказ от медицинской помощи привел к смерти ребенка в апреле 2017 года от ВИЧ-инфекции 4В стадии.