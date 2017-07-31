В Сургутском районе до конца года ликвидируют все балки

Сургутский район планирует до конца года ликвидировать все балки за счет дополнительного финансирования из округа в размере 430 миллионов рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений района Юлия Маркова.

«Нам пришло из округа дополнительное финансирование в размере 430 миллионов рублей для того, чтобы полностью ликвидировать балочный массив в Сургутском районе до конца 2017 года. Поскольку действие этой финансовой помощи ограничено концом декабря в муниципальную программу были внесены изменения". – рассказывает Юлия Маркова. Условия следующие: необходимо быть зарегистрированным в балке до 1 января 2012 года и не иметь другой жилой собственности. Если эти условия соблюдаются, то человек может претендовать на субсидию для покупки нового жилья. Для этого достаточно подать документы и заявление в департамент имущественных и земельных отношений Сургутского района.

Размер субсидии будет рассчитываться из цены за квадратный метр в 51 тысячу 317 рублей. Эта сумма умножается на норму квадратных метров – 18 метров на человека в семье из двух и более человек, и 33 метра - на «одиночек». После того как участник программы получит гарантийное письмо, действительное в течение 40 дней с возможностью продления еще на 20 дней, он должен найти новое жилье, затем деньги будут сразу переведены из бюджета продавцу. При этом участник программы может выбрать жилплощадь в любом муниципалитете округа. Преимущество новой программы в том, что теперь обязанности по сносу балков берет на себя администрация района.

«Чтобы вы понимали масштаб полученного нами финансирования – в этом году по муниципальной программе было заложено 31 миллион рублей на ликвидацию балков. Соответственно, дополнительные 430 миллионов рублей из округа, как мы рассчитываем, позволит полностью ликвидировать балочный фонд в Сургутском районе. Самое главное, чтобы эта информация дошла до людей, и они не затягивали с решением своих жилищных проблем. Все деньги, выделенные округом «сгорят» 20 декабря 2017 года», - заключила Юлия Маркова.

Напоминаем, что на данный момент в Сургутском районе находится 227 балков, из которых 216 – в Белом Яру.

За дополнительной информацией и для подачи документов жители могут обращаться в департамент имущественных и земельных отношений Сургутского района.