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В Сургутском районе до конца года ликвидируют все балки

На это из округа выделили 430 миллионов рублей

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Сургутский район планирует до конца года ликвидировать все балки за счет дополнительного финансирования из округа в размере 430 миллионов рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений района Юлия Маркова.

«Нам пришло из округа дополнительное финансирование в размере 430 миллионов рублей для того, чтобы полностью ликвидировать балочный массив в Сургутском районе до конца 2017 года. Поскольку действие этой финансовой помощи ограничено концом декабря в муниципальную программу были внесены изменения". – рассказывает Юлия Маркова. Условия следующие: необходимо быть зарегистрированным в балке до 1 января 2012 года и не иметь другой жилой собственности. Если эти условия соблюдаются, то человек может претендовать на субсидию для покупки нового жилья. Для этого достаточно подать документы и заявление в департамент имущественных и земельных отношений Сургутского района.

Размер субсидии будет рассчитываться из цены за квадратный метр в 51 тысячу 317 рублей. Эта сумма умножается на норму квадратных метров – 18 метров на человека в семье из двух и более человек, и 33 метра - на «одиночек». После того как участник программы получит гарантийное письмо, действительное в течение 40 дней с возможностью продления еще на 20 дней, он должен найти новое жилье, затем деньги будут сразу переведены из бюджета продавцу. При этом участник программы может выбрать жилплощадь в любом муниципалитете округа. Преимущество новой программы в том, что теперь обязанности по сносу балков берет на себя администрация района.

«Чтобы вы понимали масштаб полученного нами финансирования – в этом году по муниципальной программе было заложено 31 миллион рублей на ликвидацию балков. Соответственно, дополнительные 430 миллионов рублей из округа, как мы рассчитываем, позволит полностью ликвидировать балочный фонд в Сургутском районе. Самое главное, чтобы эта информация дошла до людей, и они не затягивали с решением своих жилищных проблем. Все деньги, выделенные округом «сгорят» 20 декабря 2017 года», - заключила Юлия Маркова.

Напоминаем, что на данный момент в Сургутском районе находится 227 балков, из которых 216 – в Белом Яру.

За дополнительной информацией и для подачи документов жители могут обращаться в департамент имущественных и земельных отношений Сургутского района.


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31 июля в 17:13, просмотров: 265, комментариев: 0


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