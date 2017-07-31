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​Перерасчёт пенсии работающим пенсионерам произведут с 1 августа. Максимальная прибавка составит 3 балла. Угадаете, сколько это в рублях?

С 1 Августа 2017 года произойдёт перерасчёт пенсии у работающих пенсионеров. Размер перерасчёта будет зависеть от размера заработной платы в 2016 году. Однако стоит отметить, что индексация как и в прошлом году будет ограничена тремя пенсионными баллами. Для того чтобы получить начисление в сумме 3 баллов, заработная плата пенсионера должна составлять (в 2016 году) 19,9 тысяч рублей в месяц. Учитывая ограничение, даже если пенсионер зарабатывал больше, размер прибавки не будет превышать 3 баллов.

Стоимость одного балла с 1 апреля 2017 года равна 78,58 рублям (в 2016 году стоимость пенсионного балла - 74,27 рублей). Таким образом, максимальная прибавка к пенсии не превысит 235,74 рубля.

Напомним, что пенсионеров устроившихся работать в текущем году перерасчёт не коснется. Августовская корректировка пенсий будет носить беззаявительный характер - подавать никаких заявлений в ПФР не надо.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 209, комментариев: 0


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