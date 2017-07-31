​ФАС возбудила дело в отношении «большой четвёрки» из-за национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Вымпелкома", "Мегафона", МТС и Tele2. «Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении "большой четверки"», - сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Напомним, что операторы связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этого.