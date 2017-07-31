​В Челябинске мэр поручил устроить массовый снос ларьков. За что он так?

В Челябинске по требованию местных властей будут снесено более 600 киосков. Об этом заявил мэр города Евгений Тефтелев. Эти ларьки не отчисляют налоги в городской бюджет. Мэр города потребовал еженедельно докладывать ему о том, как идёт работа. В частности, мэр возмущен тем, что целых шесть ларьков торгуют шаурмой прямо в нескольких местах от храма Александра Невского.

В Сургуте по одному только 2гису более 10 торговых точек продажи шаурмы, а на самом деле их конечно больше. Интересно, а сколько в Сургуте ларьков с шаурмой не платят налоги?

Напомним, что в Сургуте тоже анонсировалась большая программа по сносу ларьков. В первый раз большую работу на этом поле в 2011-2012 годах устроил директор департамента имущественных и земельных отношений Сергей Полукеев. Тогда случился инцидент, который фактически свернул программу по сносу киосков — сын владельца шиномотажки, которую нужно было демонтировать, застрелил двух сотрудников ДИЗО.

Во второй раз большую акцию по сносу ларьков заявил замглавы Александр Шатунов. Однако его ждала неудача - киоски после ухода с муниципальной земли успешно «окопались» на придомовых территориях, иногда заручившись реальной поддержкой жителей, иногда — просто благодаря коррупционным связям с управляющими компаниями. Несмотря на то, что правила благоустройства Сургута напрямую запрещают торговлю на придомовых территориях, реального применения этой нормы так и не нашлось — ларьки по-прежнему сотнями обитают в Сургуте.