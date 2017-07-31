Сколько зарабатывают Киркоров и Тимати? Forbes огласил список самых высокооплачиваемых российских музыкантов

Российская оперная певица Анна Нетребко, заработавшая за год 7,5 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, сообщают «Ведомости».

Второе место досталось эстрадному певцу Филиппу Киркорову с доходом за год 7,4 миллиона долларов, а на третьем рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России вошли Григорий Лепс и Дима Билан (по $6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн), Сергей Шнуров и Земфира (по $5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).