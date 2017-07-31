В августе в Лангепасе появится новая площадка для занятий силовыми видами спорта

Площадку для занятий силовыми упражнениями начали строить в парковой зоне Лангепаса. Сейчас на объекте готовят место под фундамент – 6,5 на 4,5 метра. На бетонном постаменте установят своего рода веранду с крышей, выполненной из поликарбоната.

Работы ведутся совместными усилиями: нефтяники возводят навес, городская администрация установит под ним четыре уличных тренажёра. Показать свою силу и умение владеть телом на турнике, перекладинах и других спортивных снарядах жители Лангепаса смогут уже в августе этого года