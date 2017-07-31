В Мегионе на выходных состоится III этап первенства УрФО по мотокроссу

В Мегионе 5 и 6 августа состоится III этап первенства Уральского федерального округа по мотокроссу.

Мероприятие пройдет на полигоне для соревнований в технических видах спорта, расположенном за автодромом в северной промзоне города. К настоящему времени о намерении участвовать в мотокроссе уведомили около 130 спортсменов из разных городов Уральского федерального округа.

В этом году, для привлечения внимания горожан и гостей города к проходящим в Мегионе соревнованиям по мотокроссу, подготовлена большая развлекательная программа, организатором которой выступает байк-клуб «Легион 86».

Предполагается, что в паузах между заездами любителей мотоциклетного спорта будут развлекать артисты.

Торжественное открытие мероприятия состоится в субботу в 12:00. Церемония награждения участников соревнований запланирована на воскресенье, начало в 17:30.