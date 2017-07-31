​В Турции умерла туристка из России после купания в море

В турецком городе Кемер скончалась туристка из России из-за осложнения с астмой, сообщает «РБК».

36-летняя Оксана Астафьева отдыхала в Кемере со своим мужем. Она зашла воду, после чего ей стало плохо, из воды её вытащили отдыхавшие туристы и отправили в госпиталь, однако спасти её не удалось.

Также в субботу в Турции погибли ещё двое туристов из России 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже курорта Манавгат, скончался по пути в больницу. 47-летняя Татьяна Логинова умерла от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.

Напомним, что ранее 30 июля в пятизвездочном отеле турецкого города Кемер произошел пожар, из-за чего было эвакуировано 400 человек. Во время пожара пострадали трое российских туристов из-за дыма.