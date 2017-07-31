На одной из сургутских заправок произошел взрыв. Загорелся автомобиль

В Сургуте 30.07.2017 года около 8 часов вечера на автозаправке «эталон» по улице Мира загорелся автомобиль. По словам очевидцев, после того как автомобиль подъехал к газовой колонке произошел хлопок и двигатель загорелся. Колонка осталась цела, видимо водитель не успел подсоединить шлаг с топливом.
На место происшествия в течение двух минут прибыла скорая помощь и пожарные. Движение по улице мира временно перекрыли, никто не пострадал.
Как распознать инсульт и оказать первую помощь? //2 августа, 15.30// невролог Инсультного центра Травмбольницы Сургута Екатерина Остапчук