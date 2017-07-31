​Анонимайзеры, курортный сбор и многое другое. Президент РФ Владимир Путин подписал серию важных законов

За последние дни президент России Владимир Путин подписал несколько важных законопроектов, которые вскоре вступят в силу.
Подписан закон о запрете анонимайзеров, которые позволяют обходить блокировку доступа к запрещённым сайтам. Он обязал операторов связи блокировать доступ к пиратскому контенту или к сервисам целиком по решению суда. Анонимайзеры должны будут внести в черный список перечень сайтов с запрещенной информацией, иначе сами будут заблокированы.
Подписан закон о курортном сборе, который в качестве
эксперимента вводит плату за нахождение в курортных областях. «Размер курортного сбора устанавливается
субъектами Российской Федерации, принимающими участие в эксперименте, но не
должен превышать 100 руб. за сутки проживания в объекте размещения (в
Об отмене бесплатного провоза багажа в самолетах
Подписан закон,
который позволяет авиакомпаниям самостоятельно отменить бесплатный провоз
багажа по невозвратным билетам. Однако для возвратных билетов поправки
сохраняют возможность брать багаж минимум на
О выборах президента Российской академии наук (РАН)
Закон о новых правилах избрания и утверждения президента РАН. Президент РАН избирается общим собранием членов Академии наук большинством голосов, то есть 50 процентов плюс один или более. По таким же правилам будут избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный ученый секретарь президиума и академики - секретари ее отделений, сообщают «Ведомости».
Об ужесточении наказания за склонение к самоубийству
«Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Таким образом, закон существенно увеличивает санкции, если они совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или лица, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. А также увеличивается наказания для организаций «групп смерти» в соц. сетях.