16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,0633   EUR  70,4603  

​Анонимайзеры, курортный сбор и многое другое. Президент РФ Владимир Путин подписал серию важных законов

За последние дни президент России Владимир Путин подписал несколько важных законопроектов, которые вскоре вступят в силу.

Запрет анонимайзеров

Подписан закон о запрете анонимайзеров, которые позволяют обходить блокировку доступа к запрещённым сайтам. Он обязал операторов связи блокировать доступ к пиратскому контенту или к сервисам целиком по решению суда. Анонимайзеры должны будут внести в черный список перечень сайтов с запрещенной информацией, иначе сами будут заблокированы.

О курортном сборе

Подписан закон о курортном сборе, который в качестве эксперимента вводит плату за нахождение в курортных областях. «Размер курортного сбора устанавливается субъектами Российской Федерации, принимающими участие в эксперименте, но не должен превышать 100 руб. за сутки проживания в объекте размещения (в 2018 г. не может превышать 50 руб.)», — говорится в сообщении Кремля.

Об отмене бесплатного провоза багажа в самолетах

Подписан закон, который позволяет авиакомпаниям самостоятельно отменить бесплатный провоз багажа по невозвратным билетам. Однако для возвратных билетов поправки сохраняют возможность брать багаж минимум на 10 кг. Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа. При неоплате багажа, перевозчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

О выборах президента Российской академии наук (РАН)

Закон о новых правилах избрания и утверждения президента РАН. Президент РАН избирается общим собранием членов Академии наук большинством голосов, то есть 50 процентов плюс один или более. По таким же правилам будут избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный ученый секретарь президиума и академики - секретари ее отделений, сообщают «Ведомости».

Об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

«Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Таким образом, закон существенно увеличивает санкции, если они совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или лица, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. А также увеличивается наказания для организаций «групп смерти» в соц. сетях.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:47, просмотров: 323, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Ал_
не нравится
Сегодня в 12:17
Наше всё подписывает всё не глядя.
rocket1
не нравится
Сегодня в 12:19
Важных законов? Для кого важных?
Roks
не нравится
Сегодня в 12:47
Важные законы!?.... лишь бы, Трампу нагадить

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Импортозамещение и глубокая переработка: промышленность Тюменской области развивается в разных направлениях

Импортозамещение и глубокая переработка: промышленность Тюменской области развивается в разных направлениях
В июле в регионе начато строительство двух новых крупных производств.
Никита Шаганенко Сегодня в 16:18
35 0
Экспорт тюменских товаров вырос за год на 50 млн долларов

Экспорт тюменских товаров вырос за год на 50 млн долларов
Основными товарами, востребованными за границей, являются: продукция нефтехимии и нефтепереработки, машиностроения, фанера.
Никита Шаганенко Сегодня в 11:30
144 0
Ни себе, ни людям. Пустующие городские помещения на проспекте Мира приносят жителям большие убытки

Ни себе, ни людям. Пустующие городские помещения на проспекте Мира приносят жителям большие убытки

Лилия Сулейманова Сегодня в 09:00
414 0
Максим Яровой: «Я все свои первые плохие слова увидел на заборе»

Максим Яровой: «Я все свои первые плохие слова увидел на заборе»
Надежда Макаренко 30 июля в 13:13
446 0
Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)

Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)
СИА-ПРЕСС выяснил нюансы получения единовременных выплат для молодых югорчан
Анастасия Семихатских 28 июля в 17:28
2304 1
Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты

Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты
В регионе продолжается реализация программы "Доступная среда".
Никита Шаганенко 28 июля в 16:21
505 0
Новый тротуар к новому учебному году.

Новый тротуар к новому учебному году.
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 28 июля в 16:16
702 0
Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!

Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!
Ася Егубцева 28 июля в 15:57
749 0
Сургутская неделя. Город без мэра

Сургутская неделя. Город без мэра
Газовики продают «избушку», «Борцы» забрали птицу
Олег Владимиров 28 июля в 15:48
886 0
​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»

​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»
Приведенные газетой сведения термины не соответствуют действительному положению дел, поскольку ООО «Эл-Техника» на законных основаниях строит ресторан «KFC» с автораздачей
ООО «Эл-техника» 27 июля в 17:24
944 3
​Давайте посадим на берегу Саймы кедры!

​Давайте посадим на берегу Саймы кедры!
Бывший замглавы Сургута Владимир Браташов предложил большой городской проект — на десятилетия вперёд
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 27 июля в 16:30
1197 6
​Рынок не паникует из-за санкций // АУДИО, ТЕКСТ

​Рынок не паникует из-за санкций // АУДИО, ТЕКСТ
Санкции – это негативный фактор для отечественного рынка, но в основном лишь с имиджевой точки зрения. По-настоящему критичных моментов в законопроекте об ограничениях нет.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 27 июля в 10:27
497 0
​«Хорошо, что были мартовские протесты. У нас есть повод обдумать нашу работу с молодежью»

​«Хорошо, что были мартовские протесты. У нас есть повод обдумать нашу работу с молодежью»
Александр Сидоров, депутат Госдумы РФ 26 июля в 14:51
885 4
​Миссия выполнима

​Миссия выполнима
Главной причиной оккупации автомобилями всех свободных в городе мест, в том числе придорожных газонов, стало отсутствие долговременной политики города по этому вопросу. Как это исправить?
Сергей Антонов, сургутянин 26 июля в 10:21
1002 10
«В северных городах почему-то считают, что у них ничего не растёт, хотя это не правда»

«В северных городах почему-то считают, что у них ничего не растёт, хотя это не правда»

Ландшафтный дизайнер Анна Андреева рассказала об озеленении в условиях Севера, использовании местных растений и деревянных детских площадках
Артем Мазнев 25 июля в 18:20
974 1
Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка

Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка
Никита Шаганенко 25 июля в 14:26
788 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика