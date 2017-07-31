​Анонимайзеры, курортный сбор и многое другое. Президент РФ Владимир Путин подписал серию важных законов

За последние дни президент России Владимир Путин подписал несколько важных законопроектов, которые вскоре вступят в силу.

Запрет анонимайзеров

Подписан закон о запрете анонимайзеров, которые позволяют обходить блокировку доступа к запрещённым сайтам. Он обязал операторов связи блокировать доступ к пиратскому контенту или к сервисам целиком по решению суда. Анонимайзеры должны будут внести в черный список перечень сайтов с запрещенной информацией, иначе сами будут заблокированы.

О курортном сборе

Подписан закон о курортном сборе, который в качестве эксперимента вводит плату за нахождение в курортных областях. «Размер курортного сбора устанавливается субъектами Российской Федерации, принимающими участие в эксперименте, но не должен превышать 100 руб. за сутки проживания в объекте размещения (в 2018 г. не может превышать 50 руб.)» , — говорится в сообщении Кремля.

Об отмене бесплатного провоза багажа в самолетах

Подписан закон, который позволяет авиакомпаниям самостоятельно отменить бесплатный провоз багажа по невозвратным билетам. Однако для возвратных билетов поправки сохраняют возможность брать багаж минимум на 10 кг. Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа. При неоплате багажа, перевозчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

О выборах президента Российской академии наук (РАН)

Закон о новых правилах избрания и утверждения президента РАН. Президент РАН избирается общим собранием членов Академии наук большинством голосов, то есть 50 процентов плюс один или более. По таким же правилам будут избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный ученый секретарь президиума и академики - секретари ее отделений, сообщают «Ведомости».

Об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

«Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Таким образом, закон существенно увеличивает санкции, если они совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или лица, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. А также увеличивается наказания для организаций «групп смерти» в соц. сетях.