Сургутских велосипедистов приглашают преодолеть 41 км по маршруту «Югорский мост»

Сургутское отделение Федерации велосипедного
спорта Югры приглашаем всех желающих на «ВелоСреду», которая состоится 2
августа. Сбор будет происходить на Энергетиков, 47. Старт — в 20:00. За два-три
часа пути не боящимся трудностей сургутским велосипедистам предлагается
проехать 41 км по маршруту под названием «Югорский мост». Покрытие в пути на 80
процентов состоит из асфальта. С собой рекомендуется взять воду, фонарик и
защиту от комаров.
Как распознать инсульт и оказать первую помощь? //2 августа, 15.30// невролог Инсультного центра Травмбольницы Сургута Екатерина Остапчук