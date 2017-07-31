Сургутских велосипедистов приглашают преодолеть 41 км по маршруту «Югорский мост»

Сургутское отделение Федерации велосипедного спорта Югры приглашаем всех желающих на «ВелоСреду», которая состоится 2 августа. Сбор будет происходить на Энергетиков, 47. Старт — в 20:00. За два-три часа пути не боящимся трудностей сургутским велосипедистам предлагается проехать 41 км по маршруту под названием «Югорский мост». Покрытие в пути на 80 процентов состоит из асфальта. С собой рекомендуется взять воду, фонарик и защиту от комаров.

