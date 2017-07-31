​Пол Маккартни написал песню о Дональде Трампе. Судя по всему, президент США будет от нее не в восторге

Один из основателей легендарной ливерпульской четверки The Beatles Пол Маккартни написал песню о президенте США Дональде Трампе, передает mir24.tv со ссылкой на The Liverpool Echo.

Новостями о новом детище музыкант поделился во время встречи со студентами. Правда, о чем именно будет композиция, не уточнил.

Учитывая, что Маккартни не является почитателем Трампа, можно предположить, что американский президент вряд ли будет в восторге от новой песни.

«Я не его поклонник. Он спустил с привязи уродливую сторону Америки. Люди вдруг почувствовали право иметь антагонистический подход к окружающим, исходя из цвета их кожи или принадлежности к другой расе. Мне казалось, мы все давно прошли этот этап», — цитирует музыканта издание New York Daily News.