В России упразднили дачное хозяйство

Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических товариществ. Закон вступит в силу 1 января 2019 года, его текст опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Поясняется, что закон упраздняет дачное хозяйство как вид деятельности, но для ведения садоводства и огородничества оставляет две организационно-правовые формы: огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество.

При этом упразднение дачного хозяйства не исключает возможности построить на участке жилой дом – его можно будет возвести и на садовых участках. Но для владельцев огородных участков разрешены только хозяйственные постройки. Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом — садовым.

Ранее созданные гражданами некоммерческие организации для огородничества, садоводства или дачного хозяйства, не потребуется реорганизовать.