Канадский пенсионер во второй раз выиграл миллион долларов

69-летний пенсионер из Квебека Жюль Паран во второй раз в жизни выиграл в лотерею миллион долларов,пусть и канадских, сообщает readovka.

По оценке лотерейщиков,шанс на победу у мужчины равнялся 1 к 23 000 000, но он все же смог выиграть в местном «Гослото» джек-пот размером 1,222 тысяч.

При этом, как выяснилось, пенсионер уже и ранее выигрывал в лотерее: в 2008 году он уже получил миллион.

Сам Паран говорит, что его удача объясняется страстью к азартным играм.