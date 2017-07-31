9 августа в Югорске отметят Международный день коренных народов мира

В среду 9 августа в музее истории и этнографии Югорска для воспитанников летних городских лагерей состоится праздничное мероприятие «Народов малых не бывает», посвящённое Международному дню коренных народов мира.

По данным организаторов, участников ждёт знакомство с традиционной культурой и образом жизни шести самых малочисленных коренных народов России: ороки, тазы, ижора, энцы, водь и кереки.

Во время праздника участники поиграют в национальные подвижные и интеллектуальные игры, познакомятся с традиционными костюмами загадками, пословицами, языками и другими аспектами культуры исчезающих коренных малочисленных народов России.