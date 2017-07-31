Сургутская администрация обещала открыть улицу Профсоюзов утром 31 июля. Но утром там проехать было нельзя

Ремонтные работы, из-за которых 27 июля перекрыли улицу Профсоюзов в Сургуте, так и не завершены. Об этом siapress.ru рассказали читатели, попытавшиеся проехать утром на работу этим маршрутом. Согласно информации департамента городского хозяйства, дорогу должны были открыть сегодня, 31 июля, в 6 утра.

Узнать, когда улица Профсоюзов снова будет открыта для движения, пока не удалось — в департаменте городского хозяйства пока не отвечают на телефоны. Как только мы выясним сроки завершения работ на том участке — тут же сообщим вам на siapress.ru.

UPD. Как сообщил siapress.ru Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков: «Не успели смонтировать регулирующие знаки на перекрестках. Немного задержали открытие, но сейчас там уже можно проехать».