В немецком ночном клубе произошла стрельба - есть жертвы

На юго-западе ФРГ один из гостей ночного клуба в Констанце открыл стрельбу по посетителям. Полиция начала расследование произошедшего, сообщает "Российская газета".

Рано утром в воскресенье, около 4:30 (5:30 мск), 34-летний мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба на Макс-Штромайер-Штрассе. "Уйдя с дискотеки, предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице", — приводит слова немецких правоохранителей РИА "Новости".

Как уточняет "Коммерсант", в результате стрельбы погиб один из посетителей.. По данным Reuters, преступник ранил трех человек. Мотивы стрельбы неизвестны. По данным AFP, было четверо раненых. Среди раненых — один полицейский.