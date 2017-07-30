Самый бюджетный электромобиль Tesla обойдется покупателям в 35 тысяч долларов‍

Глава компании Tesla миллиардер Илон Маск назвал цену нового электромобиля Tesla Model 3. Стоимость новинки в США, в зависимости от батареи и комплектации, будет варьироваться от 35 до 44 тысяч долларов, пишут "Автоновости дня".

Компания Tesla, как уже сообщалось, приступила к серийному производству электрического седана Model 3. Первая небольшая партия уже продана, но к массовой сборке автопроизводитель сможет приступить только к концу 2017 года.

Запас хода Model 3 со стандартной АКБ составляет 350 км. За 9 000 долларов покупатель может заказать версию с более мощной батареей, которая обеспечивает запас автономности в 500 км. Первоначально на рынок будут поступать автомобили только с задним приводом. Позднее американцы наладят выпуск и полноприводных седанов.

В Европе Tesla Model 3 ожидается до конца следующего года. Модель обойдется дороже, чем в США — около 40 тысяч евро за электромобиль в начальной комплектации.