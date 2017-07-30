Женщины Стамбула вышли на марш против ограничений в одежде

В Стамбуле сотни женщин приняли участие в акции протеста против насилия и вражды, с которыми они сталкиваются со стороны мужчин, требующих, чтобы они одевались более традиционно, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Участницы прошли маршем по улицам города. Они скандировали лозунги и несли джинсовые шорты на вешалках в качестве примеров одежды, которые некоторые люди считают неприемлемыми.

"Мы не будем подчиняться, не будем молчать и бояться. Мы выиграем с помощью сопротивления", — кричит толпа, добавляет РБК. В руках протестующие несут плакаты и радужные флаги ЛГБТ. Также в акции протеста приняли участие представители сексуальных меньшинство и трансгендеры, после того как их марш был запрещен властями Стамбула в конце июня.



По словам протестующих, в Турции участились случаи морального и физического насилия по отношению к женщинам из-за их внешнего вида. Как отмечает Reuters, в июне на молодую женщину Асену Мелису Саглам в автобусе напал мужчина за то, что она носила шорты во время священного для мусульман месяца Рамадан. Другую женщину, Айзегюль Терзи, мужчина в автобусе назвал дьяволом и ударил ее также за то, что она носила шорты.



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