Судью, потратившую 2 млн долларов на свадьбу дочери, заподозрили в связях с криминальным миром

В связях с криминальным миром заподозрили судью Елену Хахалеву, которая стала известна после дорогостоящей свадьбы своей дочери. Поводом стали опубликованные фотографии молодости.

На фотографии середины 90-х, где запечатлен известный в криминальной среде Реваз Бухникашвили по прозвищу Пецо, узнали судью Елену Хахалеву. Архивные кадры появились в закрытых телеграмм-каналах, передает "Эхо Москвы" по ссылкой на портал "Блокнот Краснодар".

Ранее портал опубликовал запись допроса Бухникашвили от 1997 года. Там он рассказывает следователю, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева.

Елена Хахалева стала известна после того, как отгуляла свадьбу собственной дочери, на которой выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Сосо Павлиашвили и другие звезды российской эстрады. По данным СМИ, на свадьбу было потрачено 2 млн долларов США.