Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале

В Суздале установлен памятник советскому режиссеру Андрею Тарковскому и его фильму "Андрей Рублев", сообщает "Коммерсант". Открытие памятника было приурочено к 85-летию со дня рождения режиссера.

«Памятник режиссеру Тарковскому и его фильму "Андрей Рублев"» — это напоминание того, каким может быть и должен быть русский кинематограф»,— приводит издание слова автора идеи памятника — актера и режиссера Николая Бурляева.

Автором памятника является скульптор Мария Тихонова. Он представляет собой часовню, перед которой стоят три фигуры. Это — два персонажа из фильма, литейщик колоколов Бориска, которого сыграл Николай Бурляев, Андрей Рублев в исполнении Анатолия Солоницына и сам Тарковский. Как отмечает «РИА Новости», высота памятника — 4,5 метра.

Как сообщает РБК, в церемонии открытия памятника принимали участие также сын Тарковского Арсений, Бурляев и актеры Александр Панкратов-Черный и Александр Балуев.



