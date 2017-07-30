Евгений Кафельников заявил о наркомании своей дочери

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что у его ребенка проблемы с наркотиками. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Не могу больше в себе держать! Помогите. Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", - написал бывший спортсмен в социальной сети.

По данным радиостанции "СпортFM", речь идет о 18-летней дочери Кафельникова Алесе, которая с 13 лет живет в Лондоне и работает моделью. В прошлом году девушку заподозрили в употреблении наркотиков по определенным фотографиям в социальной сети и подписям к ним. В частности Алеся написала «Хочу «снега», что на сленге означает кокаин., передает издание.